Diş çürüklerine dikkat! İşte Ramazan ayında diş bakımı için tavsiyeler
Endodonti (Kanal Tedavisi) Uzmanı Dr. Ece Çalışkan Ramazan ayı boyunca ağız bakımına dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekerek; “Sahurda bol su tüketilmeli, gün içinde dikkatlice ağız bol su ile sık sık çalkalanmalı” dedi.
Oruç tutulurken sıvı tüketiminin azalması ile birlikte ağız kuruluğunun meydana geldiğine dikkat çeken Çalışkan,Ramazan ayında oruç tutarken karşımıza çıkan en önemli sorunlardan birinin sıvı tüketiminin uzun bir zaman diliminde azalması olduğunu söyledi. Konuya açıklık getiren Çalışkan, "Bu durum beraberinde ağız kuruluğunu getirmekte." diyerek konuşmasına şu şekilde devam etti:
Tükürük akışının azalmasıyla birlikte, dişler tükürüğün koruyucu etkisinden yararlanamıyor. Bu durum beraberinde çürük oluşumu hızlandırıyor. Özellikle sahurda aşırı şekerli gıdaların tüketimi, ağız bakımına dikkat edilmemesi, mevcut diş eti problemleri nedeniyle diş aralarında biriken gıdaların iyi temizlenememesi, diş ipi kullanımının ihmal edilmesi gibi sebeplerin ağız içerisinde var olan çürük dişleri ve diş eti hastalıklarını ileri boyutlara taşıyarak dayanılmaz ağrılara sebep oluyor”
Diş bakımı için ne yapılmalı?: Sahurda bol su tüketilmeli, gün içinde dikkatlice ağız bol su ile çalkalanmalı” diyen Dr. Çalışkan, sahurda ve iftarda çok fazla şekerli gıdaların tüketilmemesi gerektiğine dikkat çekerek, "Sahurda yemek yedikten sonra dişler güzelce fırçalanmalı ve fırçalamadan sonra hiç bir şey yenmeden yatılmalıdır.
Kontrole düzenli gidilmelidir?: Bilhassa kalp, tansiyon, şeker gibi sistemik rahatsızlığı olan kişiler ile kanser tedavisi gören, bağışıklık sistemi rahatsızlığı bulunan, organ nakli yapılan hastalar ağız içerisinde var olan hiçbir enfeksiyon durumunu ertelememeli, diş hekimi kontrolüne düzenli gitmelidir. Basit müdahalelerle tedavi mümkünken, ilerleyen çürükler ve ihmal edilen rahatsızlıklar daha sonra dayanılmaz ağrılara sebep olabilir" ifadelerini kullandı.