Diş çürüklerine dikkat! İşte Ramazan ayında diş bakımı için tavsiyeler

Diş bakımı için ne yapılmalı?: Sahurda bol su tüketilmeli, gün içinde dikkatlice ağız bol su ile çalkalanmalı” diyen Dr. Çalışkan, sahurda ve iftarda çok fazla şekerli gıdaların tüketilmemesi gerektiğine dikkat çekerek, "Sahurda yemek yedikten sonra dişler güzelce fırçalanmalı ve fırçalamadan sonra hiç bir şey yenmeden yatılmalıdır.