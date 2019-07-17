Diriliş'e veda eden Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisi belli oldu!
TRT 1 ekranlarının büyük ses getiren ve en çok izlenen dizisi olan Diriliş'in Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisi ve kanalı belli oldu. Engin Altan Düzyatan yeni rolüyle ters köşe yapacak.
Diriliş Ertuğrul, Türk dizi tarihinde önemli bir yeri olan ve izlenme rekorları kıran yapımların başında geliyor. TRT 1 ekranlarında 2 sezon devam eden dizi unutulmaz bir finalle ekranlara veda etmişti.
Dizide Osmalı Devleti'nin kurucu Ertuğrul Gazi karakterine hayat veren başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan, bu dizi ile kariyerinde zirveye çıktı ve adını geniş kitlelere duyurdu.
Diriliş Ertuğrul dizisi boyunca hiçbir film teklifini kabul etmeyen Engin Altan Düzyatan, dizinin bitmesiyle ard arda gelen film ve dizi tekliflerini değerlendirdi ve yine bir dönem dizisinde karar kıldı.
Başaralı oyuncunun yeni kanalı yeni sezonda Fox ekranları olacak. Kurşun adında bir dönem dizisi ile yeniden ekrana gelmeye hazırlanan Düzyatan'ın yer alacağı diziyi kaleme alan isim ise Kerem Deren olacak.