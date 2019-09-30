Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit milyonluk teklifi reddetti sebebi ise bakın ne

5 ay önce eşi Fahriye Evcen ile oğulları Karan'ı kucağına alan Burak Özçivit ise gelen bu milyonluk teklifi elinin tersiyle itti. Özçivit'in Dubai'den gelen çocuk bezi reklamını reddetmesinde ise yakın zamanda televizyon ekranlarında yayınlanacak olan Diriliş Osman dizisinin de başlamasıyla yoğun bir çalışma temposuna girecek olmasının etkili olduğu iddia edildi.