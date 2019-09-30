Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit milyonluk teklifi reddetti sebebi ise bakın ne
Diriliş Osman dizisinin başrolü Burak Özçivit, milyonluk reklam teklifini reddetti.
Yeni sezonda Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde ATV ekranlarında yayınlanacak olan Diriliş Osman dizisinin başrolü Burak Özçivit, Dubaili bir firmadan çocuk bezi reklamı için teklif aldı. Başarılı oyuncuya iddialara göre, tam 10 milyon lira teklif edildi.
5 ay önce eşi Fahriye Evcen ile oğulları Karan'ı kucağına alan Burak Özçivit ise gelen bu milyonluk teklifi elinin tersiyle itti. Özçivit'in Dubai'den gelen çocuk bezi reklamını reddetmesinde ise yakın zamanda televizyon ekranlarında yayınlanacak olan Diriliş Osman dizisinin de başlamasıyla yoğun bir çalışma temposuna girecek olmasının etkili olduğu iddia edildi.
Öte yandan Diriliş Osman'da Osman Bey karakterine hayat verecek olan Burak Özçivit'in geçtiğimiz günlerde diziden ne kadar kazanacağı ortaya çıkmış, duyanların dudakları uçuklamıştı.
İddialara göre Burak Özçivit, diziden bölüm başına 325 bin TL alacak. Yani Özçivit’in aylık geliri 1 milyon 300 bin TL olacak.