Diriliş Osman'da flaş gelişme Burak Özçivit'in başrolü olduğu dizinin adı değişti
Diriliş Ertuğrul serisinin devamı olarak ATV'de yayınlanması planlanan ve adına 'Diriliş Osman' denilen dizinin ilk fragmanı yayınlandı. Burak Özçivit'in başrolünde bulunduğu dizinin adının değiştiği de görüldü.
Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı ve çekimleri geçtiğimiz aylarda başlanan Diriliş Osman dizisinin bekleyenleri, gelen bir fragmanla şaşkına döndü. Yapımcı Mehmet Bozdağ'ın 'Diriliş Osman' diye açıkladığı dizinin adı, 'Kuruluş Osman' olarak değiştirildi.
Öte yandan adı Kuruluş Osman olarak değiştirilen dizinin fragmanından ilk görüntüler geldi. Fragman, hem yapımcı Mehmet Bozdağ'ın sosyal medya hesaplarından hem de ATV'nin YouTube hesabından yayınlandı.
İmajı dikkat çekti: Fragmanda sadece Burak Özçivit görünürken, ünlü oyuncunun uzattığı saçlarıyla birlikte belirginleşen yeni imajı en dikkat çeken görüntü olarak sosyal medyada dolaştı.
Olumlu yorumlar aldı: Dizi için özel eğitimler alan Burak Özçivit'in rolüne ne kadar hakim olup olamayacağı şu anda merak konusu olurken, dizinin çoğu bekleyeninden olumlu yorumlar aldığını söyleyebiliriz.