Diriliş Osman'da Burak Özçivit'e Aslıhan Karalar eşlik edecek! Tescilli güzel kadroya katıldı
Diriliş Osman'ın başrolü Burak Özçivit'in partneri belli oldu. Özçivit, tescilli güzel Aslıhan Karalar ile beraber rol alacak.
TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde yayımlanacak olan Diriliş Osman'ın başrolü Burak Özçivit'e eşlik edecek olan isim belli oldu. Herkesin merakla beklediği diziye tescilli bir güzel de dahil oldu.
2017 Best Model of Turkey birincisi olan Aslıhan Karalar, yeni sezonda ekrana gelecek olan 'Diriliş Osman' dizisinin kadrosuna dahil oldu. Burak Özçivit'in partneri olan Karalar, dizide Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı Şeyh Edebali'nin kızı Malhun Hatun'a hayat verecek.
Tescilli güzel, Riva'da gerçekleşen provalarda at binme, kılıç kullanma ve ok atma eğitimleri de görüyor. Yapım için ayrıca tüm kadın oyuncuların, yemek pişirme dersi de aldığı öğrenildi.
Oyuncular haftanın dört günü çiftliğe giderek, çekimler başlayana kadar çalışmaya devam edecek. Aslıhan Karalar, aynı zamanda rolü için tarih dersleri almaya başladı.