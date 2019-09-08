Diriliş Osman'da Burak Özçivit'e Aslıhan Karalar eşlik edecek! Tescilli güzel kadroya katıldı

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde yayımlanacak olan Diriliş Osman'ın başrolü Burak Özçivit'e eşlik edecek olan isim belli oldu. Herkesin merakla beklediği diziye tescilli bir güzel de dahil oldu.