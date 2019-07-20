Diriliş Osman'a Burak Özçivit'ten sonra iki bomba isim daha! Kurtlar Vadisi'nde oynamıştı
TRT 1 ekranlarının efsane dizisi Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olacak olan Diriliş Osman dizisinde yer alacak iki bomba isim daha belli oldu.
TRT 1 ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri reyting rekorları kıran, başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın olduğu Diriliş Ertuğrul, yeni sezonda yeni kanalında başrolünde Burak Özçivit ile beraber Diriliş Osman olarak devam edecek. Yeni sezonda Eylül-Ekim gibi başlaması beklenen dizinin kadrosu ise belli olmaya başladı.
Ertuğrul Bey rolüne hayat veren Engin Altan Düzyatan, Diriliş Osman'da yer almayacak. Osman Gazi'nin küçüklüğü Diriliş Ertuğrul'da yer alacak. Ancak Burak Özçivit ile Engin Altan Düzyatan aynı karede yer almayacak. Burak Özçivit'ten sonra dizide yer alacak iki oyuncu daha belli oldu.
Daha önce Neredesin Firuze filmi ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerde oynayan Ragıp Savaş Osman Bey'in amcası Dündar Bey'i canlandıracak.
Başarılı oyuncu Ayşegül Günay, Diriliş Osman dizisinde Osman Bey'in yengesi Zühre Hanım rolüyle izleyici karşısına çıkacak.