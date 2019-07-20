Diriliş Osman'a Burak Özçivit'ten sonra iki bomba isim daha! Kurtlar Vadisi'nde oynamıştı

Diriliş Osman'a Burak Özçivit'ten sonra iki bomba isim daha! Kurtlar Vadisi'nde oynamıştı

TRT 1 ekranlarının efsane dizisi Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olacak olan Diriliş Osman dizisinde yer alacak iki bomba isim daha belli oldu.

Diriliş Osman'a Burak Özçivit'ten sonra iki bomba isim daha! Kurtlar Vadisi'nde oynamıştı - Sayfa 1

TRT 1 ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri reyting rekorları kıran, başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın olduğu Diriliş Ertuğrul, yeni sezonda yeni kanalında başrolünde Burak Özçivit ile beraber Diriliş Osman olarak devam edecek. Yeni sezonda Eylül-Ekim gibi başlaması beklenen dizinin kadrosu ise belli olmaya başladı. 

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Diriliş Osman'a Burak Özçivit'ten sonra iki bomba isim daha! Kurtlar Vadisi'nde oynamıştı - Sayfa 2

 Ertuğrul Bey rolüne hayat veren Engin Altan Düzyatan, Diriliş Osman'da yer almayacak. Osman Gazi'nin küçüklüğü Diriliş Ertuğrul'da yer alacak. Ancak Burak Özçivit ile Engin Altan Düzyatan aynı karede yer almayacak. Burak Özçivit'ten sonra dizide yer alacak iki oyuncu daha belli oldu.

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Diriliş Osman'a Burak Özçivit'ten sonra iki bomba isim daha! Kurtlar Vadisi'nde oynamıştı - Sayfa 3

 Daha önce Neredesin Firuze filmi ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerde oynayan Ragıp Savaş Osman Bey'in amcası Dündar Bey'i canlandıracak.

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Diriliş Osman'a Burak Özçivit'ten sonra iki bomba isim daha! Kurtlar Vadisi'nde oynamıştı - Sayfa 4

Başarılı oyuncu Ayşegül Günay, Diriliş Osman dizisinde Osman Bey'in yengesi Zühre Hanım rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

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