Diriliş Osman'a Burak Özçivit'ten sonra iki bomba isim daha! Kurtlar Vadisi'nde oynamıştı

TRT 1 ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri reyting rekorları kıran, başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın olduğu Diriliş Ertuğrul, yeni sezonda yeni kanalında başrolünde Burak Özçivit ile beraber Diriliş Osman olarak devam edecek. Yeni sezonda Eylül-Ekim gibi başlaması beklenen dizinin kadrosu ise belli olmaya başladı.