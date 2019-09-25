Diriliş Osman bombası patladı Burak Özçivit'in başroldeki partneri olay yarattı

Daha önce adı duyulmamıştı: Birsen Altuntaş'ın haberine göre Burak Özçivit'in partnerinin Özge Törer olduğu konuşuluyor. İsmi daha önce duyulmayan genç oyuncunun kim olduğu ve dizide nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu.