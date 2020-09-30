Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Sen Çal Kapımı dizisine katıldı! Hande Erçel'in yeni rol arkadaşı bakın kim
Fox TV'de başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisine çok konuşulacak bir isim katıldı.
İlk bölümü 8 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Altan Dönmez’in oturduğu Sen Çal Kapımı dizisi kısa sürede seyircinin ilgisini çekmeyi başardı. Romantik komedi olan diziye sürpriz bir isim dahil oldu.
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Sevilen diziye 13. bölümden itibaren Diriliş Ertuğrul sevilen oyuncusu katılacak.
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Diriliş Ertuğrul'da Albastı karakterini canlandıran Ali Ersan Duru'nun yeni adresi Sen Çal Kapımı dizisi oldu.
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Duru dizide Efe Akman karakterine hayat vereceği öğrenildi.
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