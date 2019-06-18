Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Esra Bilgiç ile Gökhan Töre boşandı mı?

Yaklaşık iki yıl önce oyuncu Esra Bilgiç ile evlenen Gökhan Töre, sosyal medya hesabı Instagram'dan eşiyle olan fotoğraflarını silerken, Esra Bilgiç ise eşinin bu hareketine 'Töre' soy ismini silerek karşılık verdi. Ayrıca birbirlerini de karşılıklı olarak takipten çıktılar.