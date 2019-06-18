Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Esra Bilgiç ile Gökhan Töre boşandı mı?
Yaklaşık iki yıl önce evlenen futbolcu Gökhan Töre ile bir dönem Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan oyuncu Esra Bilgiç'in boşandığı iddia edildi.
Beşiktaş'la yollarını ayıran ve kendisine kulüp arayan Gökhan Töre, Diriliş Ertuğrul dizisinde 'Halime Hatun' karakterine hayat verdiği Esra Bilgiç ile 2017 yılında dünya evine girmişti. Çiftin evliliği çatırdamaya başladı.
Yaklaşık iki yıl önce oyuncu Esra Bilgiç ile evlenen Gökhan Töre, sosyal medya hesabı Instagram'dan eşiyle olan fotoğraflarını silerken, Esra Bilgiç ise eşinin bu hareketine 'Töre' soy ismini silerek karşılık verdi. Ayrıca birbirlerini de karşılıklı olarak takipten çıktılar.
Esra Bilgiç ile Gökhan Töre'nin Duymadık Demeyin'in haberine göre boşandığı öne sürüldü. İddiaya göre Bilgiç ve Töre 10 dakika süren duruşma ile tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.
Töre çifti, mahkemeye sundukları dilekçede boşanma gerekçelerini şiddetli geçimsizlik olarak gösterdi. Uzlaşarak mahkemeye giden ikili, birbirlerinden hiçbir talepte bulunmadı.