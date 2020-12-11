Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'a sevgi seli! Marka elçisi oldu
Engin Altan Düzyatan'ın dünya genelinde yankı uyandıran dizisi Diriliş Ertuğrul büyük ilgi görmeye devam ediyor. Düzyatan, marka eşçisi oldu.
TRT 1 ekranlarında yayımlandığı dönem ünü Türkiye ile sınırlı kalmayarak tüm dünyaya yayılan Diriliş Ertuğrul dizisinin yankıları hala sürüyor. Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde olduğu dizinin başarısı zirveden inmek bilmiyor.
Son olarak Engin Altan Düzyatan bir şirketin marka elçisi olmak için Pakistan’a gitti. Düzyatan, "Chaudhary Şirketler Grubu"nun marka elçisi olmak üzere anlaşma imzalamak için Lahor'a vardı. Anlaşmanın yarın Lahor’da düzenlenecek basın toplantısıyla imzalanması bekleniyor.
Öte yandan, Düzyatan’ın Pakistan’a gelmesi sosyal medyada gündem oldu. Binlerce kullanıcı, Düzyatan için "Ülkemize hoş geldin" yazılı mesajlar paylaştı. Dizi, Pakistan'da yoğun ilgiyle karşılandı.
Ramazan ayında Urduca dublajla devlet televizyonu PTV’de yayımlanmaya başlayan Diriliş Ertuğrul dizisi, Pakistan'da büyük rağbet gördü.