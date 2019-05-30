Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından flaş açıklama! Final sorularına son noktayı koydu

TRT 1 ekranlarında 150. bölümü ile ekranlara gelen Diriliş Ertuğrul dizisi, sezon finali yaptı. Ertuğrul Gazi’nin yaşamını içeren bölümler sona ererken, dizinin gelecek sezon itibariyle ise Diriliş Osman ismiyle ekranlarda olacağı öğrenilmişti. Yeni sezonda Burak Özçivit ile anlaşan dizinin yapımcıları ise, merak edilenler hakkında ilk kez konuştu.