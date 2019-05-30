Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından flaş açıklama! Final sorularına son noktayı koydu
29 Mayıs Çarşamba günü yayınlanan bölümüyle sezon finali yapan Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı, önümüzdeki sezon nasıl bir değişime gidileceğini açıkladı.
TRT 1 ekranlarında 150. bölümü ile ekranlara gelen Diriliş Ertuğrul dizisi, sezon finali yaptı. Ertuğrul Gazi’nin yaşamını içeren bölümler sona ererken, dizinin gelecek sezon itibariyle ise Diriliş Osman ismiyle ekranlarda olacağı öğrenilmişti. Yeni sezonda Burak Özçivit ile anlaşan dizinin yapımcıları ise, merak edilenler hakkında ilk kez konuştu.
Geçtiğimiz sezon başında dizinin Diriliş Osman adı altında devam edeceği konusunda ortaya çıkan spekülasyonlar, Yapımcı Mehmet Bozdağ tarafından açığa kavuşturulmuştu. Diriliş Ertuğrul”un yapımcısı Mehmet Bozdağ yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
“Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterine Burak Özçivit hayat verecek. Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.
Engin Altan Düzyatan ile Burak Özçivit karşılaşacak mı?: Dizi, “Diriliş Ertuğrul”un sezon finali yapmasının ardından başlayacak. Osman Gazi'nin küçüklüğü “Diriliş Ertuğrul”da yer alacak. Ancak Burak Özçivit ile Engin Altan Düzyatan aynı karede yer almayacak.