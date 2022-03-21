Diriliş Ertuğrul'un Halime Bacı'sı Esra Bilgiç Victorias Secret iç çamaşırı reklamı Sütyenin üstüne ceket giydi

TRT1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisindeki 'Halime Bacı' rolüyle hem Türkiye'de hem de dizinin yayınlandığı ülkelerde oyunculuğu ve güzelliği ile göz dolduran Esra Bilgiç, Victorias Secret markasının iç çamaşırı reklamında ceketle kamera karşısına geçti ve eleştirilerin odağı oldu. Sosyal medyada 'Neden iç çamaşırının üzeerine ceket giydin' tartışmaları dönerken, öte yandan Afgan ve Paki hayranları ise böyle bir reklamda oynamasının skandal olduğunu dile getirdi. Özellikle Arap dünyasında ve Afganistan, Pakistan gibi ülkelerde çok popüler olan Diriliş Ertuğrul dizisinin kadın hayranları kadını Esra Bilgiç'e sosyal medya üzerinden sanki hala 'Halime bacı'ymışçasına tepki vererek ünlü oyuncuyu adeta linç etti.