Diriliş Ertuğrul'u solladı Mucize Doktor'dan dizi tarihini alt üst eden rekor
Fox TV'de yayın hayatına başlayan Mucize Doktor dizisi, 3. bölümüyle reyting sıralamasında yeniden zirveye yerleşirken Diriliş Ertuğrul'a ait olan bir rekoru da kırdı.
The Good Doctor uyarlamasıyla bir anda tüm Türkiye'nin gündemine oturan Mucize Doktor dizisi, izleyenlerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Öyle ki dizinin Perşembe günü yayınlanan 3. bölümü, kırılması zor bir rekora adını yazdırdı.
Mucize Doktor, yayınlanan son bölümüyle AB'de 46.35 share, ABC1'de ise 42.79 share alarak TNS sisteminde ölçülen diziler arasındaki en yüksek share rekorunun yeni sahibi oldu.
Rekorun önceki sahibi Diriliş Ertuğrul'du: Rekorun önceki sahibi 20 Aralık 2017'de yayınlanan 99. bölümüyle AB'de 43.28, ABC1'de 40.40 share alan 'Diriliş: Ertuğrul'du.
Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Özge Özder ve Murat Aygen'in paylaştığı yapım, yeni bölümleriyle her Perşembe 20.00'de Fox TV'de yayınlanıyor.