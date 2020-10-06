Diriliş Ertuğrul'u izleyen soluğu bu müzede alıyor! Dizinin hayranları İngiltere'den Bursa'ya geldi

İngiltere’den gelen heyeti gezdiren turizm firması yetkilisi Hulusî Gülseren, tarihî dizelerde Bursa’nın başrol oynayabileceğini söyledi. Gülseren, “Diriliş Ertuğrul dizisinin yabancı dillere çevrilmesiyle yurt dışında hayran kitlesi hızlı bir şekilde oluşmaya başladı. Böylece yabancı turistin Türkiye’ye olan ilgisi arttı. Osmangazi Belediyesi’nin hayata geçirdiği Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, hem kubbesiyle hem de dizinin kostümlerinin yer aldığı sergisiyle grubumuzu ciddi anlamda büyüledi. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.