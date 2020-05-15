Diriliş Ertuğrul'dan sonra Ramo'nun yıldızı olan Esra Bilgiç zirveye tırmanıyor

Diriliş Ertuğrul'un ardından Show TV'de yayımlanan Ramo dizisinde rol alan Esra Bilgiç, zirveye adım adım tırmanıyor, ünü ülke sınırlarını aştı.

Engin Altan Düzyatan'ın başrolde olduğu Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime Sultan karakteri ile izleyicilerin kalbini kazanan Esra Bilgiç, şimdilerde Murat Yıldırım ile beraber Ramo dizisinde Show TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. 

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TRT 1'de yayımlandığı dönem fırtınalar estiren dizi Diriliş Ertuğrul sayesinde oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip olan Esra Bilgiç'in ünü Türkiye sınırlarını aştı. Halime Sultan karakterine hayat verdiği Diriliş Ertuğrul dizisi, Pakistan'da yayımlanmaya başlayınca Bilgiç, Pakistan'ın gözdesi haline geldi. 

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Türkiye'de reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul, Pakistan'da da en çok izlenen yapımlardan biri oldu. Esra Bilgiç ise ülkenin en çok takip edilenlerinden biri haline geldi. 

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Hatta Esra Bilgiç'in Pakistan’ın en büyük markalarının reklam yüzü olması için gelen teklifleri değerlendirdiği öğrenildi.

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