Diriliş Ertuğrul'daki halinden eser yok! Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisinden ilk fotoğraf geldi
Ertuğrul Gazi rolündeki saçı ve sakalıyla hafızalara kazınan ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın Fox TV için çektiği yeni dizisi Kurşun'dan ilk fotoğraf geldi. Düzyatan'ın bıyıklı hali görenleri ilk bakışta şaşırttı.
Başarılı oyuncu ve sunucu Engin Altan Düzyatan, başrolünü Burçin Terzioğlu ile paylaştığı Kurşun dizisi için geçtiğimiz haftalarda kamera karşısına geçmişti. Birçok ünlü oyuncunun yer aldığı ve herkesin merakla beklediği projeden ilk fotoğraf geldi.
Burçin Terzioğlu ve Engin Altan Düzyatan'ın sahnesinden çekilen bu fotoğraf internette kısa süre içerisinde çok kişi tarafından paylaşılmaya başlandı. Engin Altan'ın uzun süre sonra saçını ve sakalını kesmesi ise kimileri tarafından ilk bakışta garipsendi.
Kurşun dizisi konusu ne?
Dizi, 1970’lerin İstanbul’unda adalet arayan Savcı Orhan Atmaca (Engin Altan Düzyatan) ve kalemine güvenen hırslı gazeteci Leyla Devrim’in (Burçin Terzioğlu) yer altı dünyasına karşı birlikte verdikleri mücadeleyi anlatıyor.
Peki çok yakında Fox TV'de karşımıza çıkacak olan Engin Altan Düzyatan kimdir?
Düzyatan 26 Temmuz 1979 tarihinde, İzmir’de dünyaya geldi. Lisede okuduğu yıllarda tiyatro ile tanışan Düzyatan, bu tarihten sonra tiyatro ile olan bağını asla koparmadı.