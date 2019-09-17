Diriliş Ertuğrul'daki halinden eser yok! Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisinden ilk fotoğraf geldi

Burçin Terzioğlu ve Engin Altan Düzyatan'ın sahnesinden çekilen bu fotoğraf internette kısa süre içerisinde çok kişi tarafından paylaşılmaya başlandı. Engin Altan'ın uzun süre sonra saçını ve sakalını kesmesi ise kimileri tarafından ilk bakışta garipsendi.