Diriliş Ertuğrul'da final öncesi sıcak gelişme ünlü oyuncu geri dönüyor

, televizyondaki ilk rolünü Büyük Buluşma adlı televizyon dizisinde canlandırdı. takip eden yıllarda televizyon ve tiyatroya birlikte devem etti, 2010 yılında Kanal D'de başlayan Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide Erdoğan Yaşaran rolünü kabul etti ve bu sayede adını ilk kez sürekli bir projede duyurmuş oldu.