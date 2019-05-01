Diriliş Ertuğrul'da final öncesi sıcak gelişme! Ünlü oyuncu aylar sonra dönüyor
TRT ekranlarında final için gün sayan reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul dizisine, daha önce kadrodan ayrılan bir karakter geri dönüyor.
Geçtiğimiz hafta yayınlandığı son 145. bölümüyle heyecan dolu anlara sahne olan Diriliş Ertuğrul, 29 Mayıs günü yayınlanacak 150. bölümüyle final yapacak. Sevilen dizinin son 5 bölümüne ise sevilen oyuncu damga vuracak. Daha önce kadrodan ayrılan Gündoğdu karakteri, bugün yayınlanacak olan yeni bölümle izleyici karşısına çıkacak.
Halep’te yurt tutarak kardeşi Ertuğrul ile birlikte Bizans sınırına gelmeyen Gündoğdu yıllar sonra Söğüt’e geliyor. Gündoğdu karakterini canlandıran Kaan Taşaner, daha yeni bölüm yayınlanmadan büyük bir ilgi ve heyecanla beklenmeye başladı. Peki Kaan Taşaner kimdir?
Kaan Taşaner (d. 23 Nisan 1979), Türk dizi ve tiyatro oyuncusu. Konya S.Ü. Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı mezunu olan Kaan Taşaner, oyunculuğa ilk adımını, Karanlıkta ilk ışık Kubilay adlı tiyatro oyunuyla attı, ardından 2004 yılına kadar çeşitli oyunlarda sahne aldı.
, televizyondaki ilk rolünü Büyük Buluşma adlı televizyon dizisinde canlandırdı. takip eden yıllarda televizyon ve tiyatroya birlikte devem etti, 2010 yılında Kanal D'de başlayan Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide Erdoğan Yaşaran rolünü kabul etti ve bu sayede adını ilk kez sürekli bir projede duyurmuş oldu.