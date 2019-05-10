Diriliş Ertuğrul'da bir ayrılık daha! Final tarihi belli oldu

Albastı kimliğinin ardına gizlenip Moğollar ile birlikte hareket ederek obada büyük kayıpların yaşanmasına sebep olan Beybolat Bey, en sonunda Ertuğrul Gazi tarafından yakalandı. Dumrul, Mergen, Süleyman gibi alplerin ölümünden sorumlu olan Beybolat, dün akşam ekrana gelen yeni bölümde Ertuğrul Gazi'nın kılıç darbesiyle yere yığıldı. Dizinin sıkı takipçileri ise, Albastı'nın ölümünün bu kadar kolay olmasına şaşırdıklarını belirten yorumlarda bulundular.