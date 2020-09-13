Diriliş Ertuğrul yıldızı Engin Altan Düzyatan'a büyük şok! Bakanlık uyardı iptal etmek zorunda kaldı
41 yaşındaki yakışıklı oyuncu Diriliş Ertuğrul'un yıldız oyuncusu Engin Altan Düzyatan, İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması ile şoke oldu.
Bir dönem TRT 1 ekranlarında 5 sezon boyunca yayımlanan, Türkiye'nin yanı sıra birçok yabancı ülkede de yankı uyandıran Diriliş Ertuğrul dizisi, hala yurt dışında gösterilmeye devam ediyor.
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Diriliş Ertuğrul dizisinin yankısı yurt dışında sürerken dizinin başrolü Engin Altan Düzyatan geçtiğimiz günlerde Pakistan'a gideceğini açıklamıştı. Ünlü oyuncu bir firma ile anlaştığını söylemişti.
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Önümüzdeki ay İslamabad'da bir caminin açılışına katılacak olan Düzyatan ayrıca Pakistan'da bulunan bir şirketin marka yüzü olacaktı.
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Pakistan’da da oldukça beğenilen Diriliş Ertuğrul dizisinde 'Ertuğrul Gazi' rolünü canlandıran Düzyatan, Pakistanlı Blue World City şirketi ile anlaşmış, projelerin marka elçisi olmuştu.
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