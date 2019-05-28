Diriliş Ertuğrul final bölümünde neler olacak? Ekranlara veda ediyor

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği, 2014 yılından bu yana yayında olan dizide bugüne kadar Kayı Boyu'nun Tapınak Şövalyeleri'ne, Moğollar'a, Bizans İmparatorluğu'na ve Candaroğulları Obasına karşı mücadeleleri ele alındı.