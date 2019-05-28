Diriliş Ertuğrul final bölümünde neler olacak? Ekranlara veda ediyor
Beş sezondur ilgiyle izlenen ve farklı ülkelerde de büyük beğeni toplayan Diriliş Ertuğrul, 150. bölümü ile yarın ekranlara veda edecek.
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği, 2014 yılından bu yana yayında olan dizide bugüne kadar Kayı Boyu'nun Tapınak Şövalyeleri'ne, Moğollar'a, Bizans İmparatorluğu'na ve Candaroğulları Obasına karşı mücadeleleri ele alındı.
Yönetmenliğini ise Fethi Bayram ile Ahmet Yılmaz'ın gerçekleştirdiği dizinin senaryosunu Bozdağ'ın yanı sıra Atilla Engin, Aslı Zeynep Peker Bozdağ ve Serdar Özönalan kaleme aldı.
Dizinin ana karakterleri arasında, Engin AltanDüzyatan, Hülya Darcan, İlker Aksum, Hande Soral, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, Ayberk Pekcan, Engin Benli, Kayra Şenocak, Arif Diren, Burçin Abdullah, Orçun İğnemli, Emre Üçtepe, Kerem Bekişoğlu, Ali Buhara Metin, Celal Al, Hakan Serim, Edip Zeydan, Melikşah Özen, Oğuzhan Yarımay, Çağla Naz Kargı, Enes Göçmen, Armağan Oğuz, Aytek Şayan ve Koray Şahinbaş yer alıyor.
Final bölümünde neler olacak?
"Ertuğrul Bey Albastı'yı öldürdükten sonra abisi Gündoğdu'yu Arıkbuka'nın tuzağından kurtarmış ve obaya dönmüştü. Cenkte ağır yaralanan Turgut iyileşmiş, Ertuğrul Bey ve Gündoğdu'nun da obaya sağ salim dönmesi obayı bayram yerine çevirmişti.