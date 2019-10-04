Diriliş Ertuğrul dizisinde rol almıştı! Hande Soral’ın yeni projesi belli oldu
Bir süre ekranlardan uzak olan 32 yaşındaki Hande Soral yeni projesini hayranlarına duyurdu.
Ünlü oyuncu Hande Soral son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde İlbilge Hatun olarak rol almıştı. Sevilen oyuncudan dizi yapmasını bekleyen hayranları bir süre daha beklemek durumunda kalacak.
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Sevilen oyuncu Soral şimdilerde bir sinema filmi için hazırlık aşamasında olduğu öğrenildi.
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Senaryosunu eline alan oyuncu çekimlerin başlayacağını duyurdu.
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Soral, “Önümüzdeki hafta Kıbrıs’da çekimlerimiz başlıyor. Elimde gördüğünüz de filmimizin senaryosu. Yoğun bir şekilde çalışmalara başladık. Nasipse önümüzdeki yıl inşallah vizyonda olacağız” şeklinde bilgi verdi.
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