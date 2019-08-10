Diriliş bitti Fox TV'ye geçiş yaptı Engin Altan Düzyatan'ın partneri de belli oldu

Diriliş bitti Fox TV'ye geçiş yaptı Engin Altan Düzyatan'ın partneri de belli oldu

TRT ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un final yapmasının ardından Fox TV'de Kurşun adlı diziyle anlaşan Engin Altan Düzyatan'ın başroldeki arkadaşı netleşti.

Diriliş bitti Fox TV'ye geçiş yaptı Engin Altan Düzyatan'ın partneri de belli oldu - Sayfa 1

Başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan, 70'lerde geçen bir hikayeyi anlatan Kurşun dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Son olarak dizinin başrolünde Düzyatan'a eşlik edecek oyuncu büyük titizlikle aranırken, bomba bir isimle anlaşıldığı öğrenildi.

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Diriliş bitti Fox TV'ye geçiş yaptı Engin Altan Düzyatan'ın partneri de belli oldu - Sayfa 2

Daha önce Cansu Dere'ye götürülen teklifi ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu'nun kabul ettiği öğrenildi. Burçin Terzioğlu'nun Kurşun dizisindeki rolünün, 'Leyla' olacağı da öğrenildi. Leyla, dizide gazeteci olarak karşımıza çıkacak.

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Diriliş bitti Fox TV'ye geçiş yaptı Engin Altan Düzyatan'ın partneri de belli oldu - Sayfa 3

Peki Burçin Terzioğlu kimdir?: Terzioğlu, 9 Mart 1980 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. 2 kardeşi vardır. Çok küçük yaşlardan beri sinemanın içindedir.

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Diriliş bitti Fox TV'ye geçiş yaptı Engin Altan Düzyatan'ın partneri de belli oldu - Sayfa 4

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Aktör Stüdyo - Özel Sahne Diksiyon eğitimi aldı. Burçin Terzioğlu, daha küçük yaşlarda "Çıplak Vatandaş", "Hasretinle Yaşanmıyor", "Yeniden Doğmak" gibi yapımlarda rol almıştır.

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