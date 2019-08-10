Diriliş bitince Fox TV'ye geçiş yapmıştı Engin Altan Düzyatan'ın partneri olay

Başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan, 70'lerde geçen bir hikayeyi anlatan Kurşun dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Son olarak dizinin başrolünde Düzyatan'a eşlik edecek oyuncu büyük titizlikle aranırken, bomba bir isimle anlaşıldığı öğrenildi.