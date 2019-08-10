Diriliş bitince Fox TV'ye geçiş yapmıştı Engin Altan Düzyatan'ın partneri olay
TRT ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un final yapmasının ardından Fox TV'de Kurşun adlı diziyle anlaşan Engin Altan Düzyatan'ın başroldeki arkadaşı netleşti.
Başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan, 70'lerde geçen bir hikayeyi anlatan Kurşun dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Son olarak dizinin başrolünde Düzyatan'a eşlik edecek oyuncu büyük titizlikle aranırken, bomba bir isimle anlaşıldığı öğrenildi.
Daha önce Cansu Dere'ye götürülen teklifi ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu'nun kabul ettiği öğrenildi. Burçin Terzioğlu'nun Kurşun dizisindeki rolünün, 'Leyla' olacağı da öğrenildi. Leyla, dizide gazeteci olarak karşımıza çıkacak.
Peki Burçin Terzioğlu kimdir?: Terzioğlu, 9 Mart 1980 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. 2 kardeşi vardır. Çok küçük yaşlardan beri sinemanın içindedir.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Aktör Stüdyo - Özel Sahne Diksiyon eğitimi aldı. Burçin Terzioğlu, daha küçük yaşlarda "Çıplak Vatandaş", "Hasretinle Yaşanmıyor", "Yeniden Doğmak" gibi yapımlarda rol almıştır.