Diriiliş Ertuğrul'un ünlü oyuncusu dünyaevine girdi!
Geçtiğimiz yıllarda TRT'deki Diriliş Ertuğrul ve Filinta dizisiyle ekranlara gelen Kayra Şenocak, geçtiğimiz akşam bir süredir birlikte olduğu Ayşe Karadavut ile dünyaevine girdi. Peki kimdir bu Kayra Şenocak, nereli, kaç yaşında?
Sevgilisi Ayşe Karadavut ile nikah masasına oturan oyuncu Kayra Şenocak, sade bir nikah tercih etti. Dünayevine giren oyuncu kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Peki kimdir bu Kayra Şenocak, nereli, kaç yaşında?
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Ünlü oyuncu Kayra Şenocak, bir süredir birlikte olduğu Ayşe Karadavut ile nikah masasına oturdu.
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Geçtiğimiz akşam Ankara'da ilişkilerini resmiyete kavuşturan çiftin nikah şahitliğini arkadaşları Hüseyin Bayındır, Hüseyin Taşkıran, Simgem Baykara ve Gözde Gündüz yaptı.
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Kayra Şenocak kimdir? Geçtiğimiz akşam Ankara'da ilişkilerini resmiyete kavuşturan çiftin nikah şahitliğini arkadaşları Hüseyin Bayındır, Hüseyin Taşkıran, Simgem Baykara ve Gözde Gündüz yaptı.
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