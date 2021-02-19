Direk dansı yapan Şeyma Subaşı'na 'keşke giyinseydin' tepkisi! Sınırları aştı
Şeyma Subaşı yine Instagram paylaşımlarında sınır tanımadı. Sevgilisiyle özel pozlarını paylaşan Subaşı, şimdi de direk dansını iç çamaşırsız yapıp paylaştı.
Mısırılı yatırımcı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, kendisine gelen tepkilere hiç aldırmıyor. Sosyal medyada sürekli +18'e varan paylaşımlar yapan Subaşı, son zamanlarda ise iyice sınırları aştı.
Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle bornozlu yarı çıplak paylaşım yapan Subaşı, sevgilisiyle sarmaş dolaş paylaşmıştı. Bu pozuna birçok tepki gelmiş, ''Bir anneye yakışmıyor'' denmişti.
Ardından da 14 Şubat Sevgililer Günü için romantik kutlamalar yapan Şeyma Subaşı, önce Instagram hesabından sevgilisinin kucağında olduğu bir fotoğrafı paylaşmıştı.
Bununla da yetinmeyen Subaşı, daha sonra da bir gülü göğsüne koyarak sevgilisin kendisini öptüğü bir pozu yayınlayarak "Beni sadece bugün değil, her gün dünyanın en şanslı kızı gibi özel hissettiren adam. Hayatımda olduğun için teşekkürler. Tamamen seninim" notunu düşmüştü.