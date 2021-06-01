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Direğe bağladı, tokat attırıp kafasında yumurta kırdırttı! Adana'da pes dedirten görüntü

Direğe bağladı, tokat attırıp kafasında yumurta kırdırttı! Adana'da pes dedirten görüntü

ADANA'da bir grup genç, arkadaşlarını direğe bağlayıp tokat attırdı. Youtube'da daha fazla izlenmek uğruna yaptıkları pes dedirten gençler vatandaşlardan tepki gördü.

Direğe bağladı, tokat attırıp kafasında yumurta kırdırttı! Adana'da pes dedirten görüntü

Youtube’da ünlü olma çabası içine girip tuhaf video çekenlere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Youtube’da videolar çeken Said Rammo, daha fazla izlenme için arkadaşı Ferdi Demircan ile anlaştı.

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Direğe bağladı, tokat attırıp kafasında yumurta kırdırttı! Adana'da pes dedirten görüntü

İkili kameraman arkadaşlarını da yanlarına alarak merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Caddesi’ne geldi.

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Direğe bağladı, tokat attırıp kafasında yumurta kırdırttı! Adana'da pes dedirten görüntü

Üzerine yazdı: Rammo, burada arkadaşı Demircan’ı bir direğe bantla bağlayıp üzerine de, ‘Tokat atan 1 TL, kafasında yumurta kıran 5 TL kazanır’ yazılı kağıdı yapıştırdı. Yoldan geçenler Demircan’a tokat atıp 1 lira kazanırken, bazı kişilerde gencin kafasında yumurta kırarak 5 lira kazandı.

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Direğe bağladı, tokat attırıp kafasında yumurta kırdırttı! Adana'da pes dedirten görüntü

Tepki gösterenler oldu: Yaklaşık 15 dakika boyunca birçok kişi tarafından tokat yiyen gence bazı vatandaşlar ise sahip çıktı. Vatandaşlar videoyu çeken Rammo’ya tepki gösterirken bir kişiyse Ferdi Demircan’ı bantla bağlandığı direkten kurtarmaya çalıştı.

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