Direğe bağladı, tokat attırıp kafasında yumurta kırdırttı! Adana'da pes dedirten görüntü
ADANA'da bir grup genç, arkadaşlarını direğe bağlayıp tokat attırdı. Youtube'da daha fazla izlenmek uğruna yaptıkları pes dedirten gençler vatandaşlardan tepki gördü.
Youtube’da ünlü olma çabası içine girip tuhaf video çekenlere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Youtube’da videolar çeken Said Rammo, daha fazla izlenme için arkadaşı Ferdi Demircan ile anlaştı.
İkili kameraman arkadaşlarını da yanlarına alarak merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Caddesi’ne geldi.
Üzerine yazdı: Rammo, burada arkadaşı Demircan’ı bir direğe bantla bağlayıp üzerine de, ‘Tokat atan 1 TL, kafasında yumurta kıran 5 TL kazanır’ yazılı kağıdı yapıştırdı. Yoldan geçenler Demircan’a tokat atıp 1 lira kazanırken, bazı kişilerde gencin kafasında yumurta kırarak 5 lira kazandı.
Tepki gösterenler oldu: Yaklaşık 15 dakika boyunca birçok kişi tarafından tokat yiyen gence bazı vatandaşlar ise sahip çıktı. Vatandaşlar videoyu çeken Rammo’ya tepki gösterirken bir kişiyse Ferdi Demircan’ı bantla bağlandığı direkten kurtarmaya çalıştı.