Diploma Tartışmasında Muhalefet Sınıfta Kaldı

İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üniversite diploması ile ilgili YSK’ya başvurdu biliyorsunuz. Memleket Partisi de benzer bir itirazı gündeme getirdi.. YSK’dan Erdoğan’ın adaylığını iptal etmesini istiyorlar.. Bakın bu konu iletişim fakültelerinde tez olarak işlenmeli.. Hatta siyaset bilimi hocaları da derslerinde kötü örnek olarak anlatmalı bu durumu. Zira başından sonuna kadar her yönüyle tam bir siyasal iletişim kazasıdır bu. Hatta faciasıdır demek daha doğru..

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Evet kendi kitlesi bakımından çok eğlenceli bir konu gibi görünüyor olabilir. Yayınlanan belgelerden büyüteçle tarihler çıkarmak, hiç bilmediği konularda adeta bir uzman edasıyla; ‘…o fakülte böyleydi, şurada yüksekokul vardı, o diplomanın altındaki imzanın sahibi şu tarihte bu okuldaydı..’ gibi dedektifçilik oynamak hoşuna gitti herkesin.. Fakat dedik ya bu iddia sahibi bir siyasi hareket açısından gerçek anlamda bir siyasal iletişim felaketi…

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Bakın 3 Kasım 2002’de bir Anadolu İhtilali ile iktidara gelen Recep Tayyip Erdoğan, o günden bugüne kadar hiç seçim kaybetmedi.. Yerel seçim, milletvekili seçimi, cumhurbaşkanlığı seçimi, referandumlar… Hangi seçime girdiyse açık ara kazandı.. Peki yoklayın hafızanızı zorlayın belleğinizi .. Erdoğan bugüne kadar karşısına çıkan hangi rakibe itiraz etti? Kaçını beğenmeyip oyun dışı bırakmaya kalktı?.. Kaçı için, ‘bu aday olamaz, olmamalı’ dedi?.. Hiç.. Sıfır.. Ama mesela Deniz Baykal’ın grup kürsüsünden yaptığı çağrıyı hatırlıyorsunuz değil mi?.. Erdoğan için, “.. aday olma, olmasın, oldurmayın..” diye seslenmişti.. Ne oldu sonunda?..

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İşin özü esası şu.. İddia sahibi bir siyasetçi rakibine bakmaz. Karşısına kimin çıktığı ile ilgilenmez. O önüne bakar. Kendisinden başka kim ne vaat ederse etsin önemsemez. Erdoğan’ın yıllardır ana motivasyonu hep bu oldu. Kim çıkarsa çıksın karşısına.. Kimi aday gösterirlerse göstersinler. Erdoğan için hiç farketmedi. Bugün muhalefetin adayları için de olması gereken bu. Çıkıp özgüvenli bir biçimde; “Erdoğan aday olsun bizim için farketmez nasıl olsa kazanırız” diyebilmeleri gerekir. Oysa bu çıkışla kendi seçmenlerine; “eğer Erdoğan aday olursa bizim işimiz zor. Yarıştan çekilirse daha iyi olur” mesajı veriyorlar.. Birilerinin acilen bu aklın sahiplerine doğru yolu göstermesi lazım.. Gerçi artık çok geç. Ama olsun. En azından bir dahaki sefere…