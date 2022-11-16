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Dini nikahlı eşinin kızına cinsel istismara 26 yıl hapis!

Dini nikahlı eşinin kızına cinsel istismara 26 yıl hapis!

Kocaeli'nde, imam nikahıyla yaşadığı kadının 14 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sanık, 26 yıl 3 ay hapse çarptırıldı

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Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ramazan Y. (56) ile taraf avukatları katıldı.

Cinsel eylemi olmadığını söyledi

Duruşmada sanık ve avukatı, geçen celse açıklanan esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunma yaptı.

Sanık Ramazan Y, mağdur N.S'yi öz çocuğundan ayırmadığını, kendisine yönelik cinsel eyleminin olmadığını iddia etti.

Çocuğun istismarından 26 yıl 3 ay hapis

Mahkeme heyeti, sanığın "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 26 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın, imam nikahıyla yaşadığı kadının 14 yaşındaki kızına yönelik işlediği "çocuğun cinsel istismarı" suçundan cezalandırılması talep ediliyordu.

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