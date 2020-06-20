Dini nikahlı eşini öldürdü, polisi arayıp 'Gelip beni alın' dedi

Olay, saat 13.30 sıralarında Hasas Mahallesi 6645 Sokak’taki bir apartmanın 2’nci katında meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan Ahmet Koyak, dini nikahlı eşi Rabia Ergin ile evin mutfağında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Koyak, evdeki tabancayı alıp, Rabia Ergin’e tabancayla 8 el ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Ergin, yaşamını yitirdi.