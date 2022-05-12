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Dini itirafıyla şok etti! Ergenliğe girdikten sonra... Kobra Murat Armağan Çağlayan'ı dumura uğrattı

Dini itirafıyla şok etti! Ergenliğe girdikten sonra... Kobra Murat Armağan Çağlayan'ı dumura uğrattı

Roman şovları ve eğlenceli şarkıları ile dikkat çeken Kobra Murat, Armağan Çağlayan'a yaptığı itiraflarla olay oldu. Kobra Murat'ın serveti ise şaşırttı.

Dini itirafıyla şok etti! Ergenliğe girdikten sonra... Kobra Murat Armağan Çağlayan'ı dumura uğrattı

Kobra Murat takma adıyla bilinen Murat Divandiler, geçtiğimiz günlerde konserinde bir hayranına gösterdiği tepki ile gündeme gelmişti. 

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Dini itirafıyla şok etti! Ergenliğe girdikten sonra... Kobra Murat Armağan Çağlayan'ı dumura uğrattı

Roman şarkılarıyla bilinen sanatçı Kobra Murat, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınladığı programına konuk oldu. 

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Dini itirafıyla şok etti! Ergenliğe girdikten sonra... Kobra Murat Armağan Çağlayan'ı dumura uğrattı

Şarkılarıyla sık sık gündeme gelen isim, Çağlayan'ın programında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

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Dini itirafıyla şok etti! Ergenliğe girdikten sonra... Kobra Murat Armağan Çağlayan'ı dumura uğrattı

Çağlayan'ın "Bir ünlüye platonik aşık olmak normal midir?" sorusuna Kobra Murat şaşırtıcı bir yanıt verdi. 

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