Dini itirafıyla şok etti! Ergenliğe girdikten sonra... Armağan Çağlayan'ı dumura uğratan Kobra Murat şaşırttı
Roman şovları ve eğlenceli şarkıları ile dikkat çeken Kobra Murat, Armağan Çağlayan'a yaptığı itiraflarla olay oldu. Kobra Murat'ın serveti ise şaşırttı.
Kobra Murat takma adıyla bilinen Murat Divandiler, geçtiğimiz günlerde konserinde bir hayranına gösterdiği tepki ile gündeme gelmişti.
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Roman şarkılarıyla bilinen sanatçı Kobra Murat, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınladığı programına konuk oldu.
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Şarkılarıyla sık sık gündeme gelen isim, Çağlayan'ın programında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.
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Çağlayan'ın "Bir ünlüye platonik aşık olmak normal midir?" sorusuna Kobra Murat şaşırtıcı bir yanıt verdi.
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