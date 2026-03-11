BIST 13.200
Dini davranışlar anketi! İşte Türkiye'de namaz kılanların oranı...

Ramazan-ı Şerif'in son günlerine girerken kamuoyu araştırma şirketleri, manevi huzur ikliminde sokağın nabzını tutu.

Bu kapsamda ASAL Araştırma'nın 'dini tutum ve davranışlar' anketinde, katılımcıların çoğu Müslüman olduğunu ve oruç tuttuğunu belirtirken namaz alışkanlıkları, Ramazan orucu ve fitre/zekat verme oranları da açıklandı.

ANKETE KATILANLARIN NAMAZ KILMA ALIŞKANLIKLARI ŞÖYLE LİSTELENDİ: 

Düzenli kılıyorum: %31,2

Ara sıra kılıyorum: %22 

Eskiden kılardım, şimdi kılmıyorum: %13,8

İleride kılmayı düşünüyorum: %5,4

Namaz kılmıyorum: %20 

Fikrim yok / Cevap yok: %7,6

