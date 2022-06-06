Dinçer Güner'den bugünün burç yorumları: ''Kova ve Yengeçler sıkı tutunsun, eski sevgililer geri dönüyor!''
Haftanın ilk gününde astrolojiyle ilgili merak ettiklerinizi Dinçer Güner sizler için açıkladı. Yepyeni bir haftada yepyeni başlangıçlar sizi bekliyor. Satürn retrosu içinde neler yapmalı, nelerden kaçınmalı, nasıl davranmalı? Eski sevgililer geri dönüyor...
Haftanın ilk gününde nelerle karşı karşıyayız? Adımlarımızı doğru atmamız gereken zor zamanlarda nasıl hareket etmeliyiz? 6 Haziran Pazartesi günü burçları neler bekliyor, bugünün nasıl geçecek? İşte Dinçer Güner'den Satürn Retrosu etkileriyle günlük burç yorumları...
Bugün bazı yeni sorumluluklar ve görevler almak mümkün. En çok ihtiyaç duyulduğunda cesaret duygusu artabilir ve ihtiyaçlar ile arzular arasında sürtünmeler yaşanabilir. Bununla birlikte muhtemelen büyük bir değişiklik meydana gelir ve size uzun vadede hayatınızı iyileştirecek bir şeyler verir.
Koç; Haftanın ilk gününde yapacağın toplantıları, katılacağın ya da katılmak istediğin eğitimleri veya seyahatlerini planlayabilirsin. Planlı ve programlı çalışman, her adımını buna göre ayarlaman senin yükünü hafifletecek. Bugün olumsuz eleştiri alırsan kulak arkası et ve sadece kendine odaklan.
Boğa; Maddiyatla ilgili sıkıntılar çekiyor ya da hak ettiğin kazancı elde etmediğini düşünebilirsin. Bugün maddi konular gündeminde olacak ve harcamalarını tekrar gözden geçirecek, yatırım planlarına odaklanacaksın. Bir süredir seninle ilgilenen birine şans vermeyi düşünebilirsin. Eğer hayatında biri varsa bugün birlikte vakit geçirebilirsiniz.