Dinamo Zagreb - Fenerbahçe / Canlı anlatım

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Dinamo Zagreb deplasmanına konuk oluyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk sınavına çıkacak olan Fenerbahçe, Dinamo Zagreb deplasmanında sahne alıyor. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de Kasımpaşa karşısında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından Avrupa arenasında moral bulmak istiyor.

Dinamo Zagreb 1 - 1 Fenerbahçe

25'GOOOLL! Fenerbahçe, Szymanski ile beraberliği yakaladı.

21'GOL! Dinamo Zagreb, Dion Beljo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan yapılan ortada ceza sahasında Beljo'nun vuruşunda top savunmadan döndü. Kale önünde oluşan karambolde son dokunuşu yapan Beljo, topu ağlara gönderdi.

13'Sol kanattan son çizgiye inen Archie Brown, topu yerde ceza sahasına gönderdi ancak Zagreb savunması topu uzaklaştırdı.

8'Karşılaşmanın ilk bölümlerinde Fenerbahçe topa daha fazla sahip oluyor. Zagreb ise kaptığı toplarla hızlı atak arayışında.

3'Brown ceza sahası içinde yerde kaldı. Fenerbahçeli oyuncular hakeme baktı ancak oyun devam etti.

1'İlk düdük geldi ve mücadele başladı.

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe ilk 11'ler

Dinamo Zagreb: Nevistic, Valincic, Dominguez, McKenna, Goda, Zajc, Misic, Lisica, Ljubicic, Hoxha, Beljo

Fenerbahçe: Ederson, Brown, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Skriniar, Semedo, Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Asensio, Nene, En Nesyri

KANARYA TURNUVAYA ETKİLİ BAŞLAMAK İSTİYOR

Domenico Tedesco yönetiminde son 2 Süper Lig maçında berabere kalan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı ilk karşılaşmada ise kazanmayı hedefliyor. Etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarına bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başladı. Feyenoord'u saf dışı bırakırken, play-off turunda Portekiz ekibi Benfica'ya 0-0 ve 1-0'lık skorlar sonucu elendi. Hırvat ekibi ise Avrupa Ligi'ne doğrudan katılım elde etti.

"BENİM İSTEDİĞİM SEVİYEDEN ÇOK ÇOK UZAKTAYIZ"

UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Şu an benim istediğim seviyeden çok çok uzaktayız. Bunu bir bahane olarak söylemiyorum, problem olarak söylüyorum. Çok fazla antrenman yapmak imkanımız da olmadı. Son oynadığımız maçlarda iyi bir oyun ve taktik sergileyemedik. Çok fazla top ve ikili mücadele kaybettik. Hatta zaman zaman bile ikili mücadelelere girmedik. Benim ve ekibin işi bu durumu çözmek. Son dönem bizler için zorlu geçti. Yapmamız gereken çok fazla işimiz ve analizlerimiz var. Oyuncularımdan nasıl bir şey ve nasıl bir atmosfer istediğimizi yönelik onlara dürüst oluyoruz. Adımlar atmamız gerekiyor bu şekilde oynayamayız. İstediğimiz gibi oynayabilmek için çok çalışmamız gerekiyor" dedi.

"HIRVATİSTAN'IN EN BÜYÜK KULÜBÜ"

Dinamo Zagreb hakkında ise Milan Skriniar, "Bennacer'i Seria A'dan, Miha'yı da Fenerbahçe'den tanıyorum. Diğer oyuncularla da daha önce karşılaştım mı tam olarak emin değilim ama Dinamo'yu takım olarak hem Brozovic hem de Livakovic'ten biliyorum. Hırvatistan'ın en büyük kulübü, çok iyi taraftarları var ama biz bu duruma kendi taraftarlarımızdan alışkınız. Güzel bir maç bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

TALISCA CEZALI

Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, Zagreb'de forma giyemeyecek. Talisca, sarı-lacivertlilerin Benfica ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında kırmızı kart görmesi sebebiyle cezalı duruma düşmüştü.

AVRUPA KUPALARINDA 291. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 291. kez boy gösterecek. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 114 galibiyet elde ederken, 62 maçta beraberlik, 114 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 397 kez havalandırırken, kalesinde de 412 gol gördü.