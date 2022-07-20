Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı özeti izle

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'le 0-0 berabere kaldı.

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Dinamo Kiev'le Fenerbahçe, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka 0-0 sona erdi.

Karşılaşmada iki ekip de girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve müsabaka 0-0 tamamlandı. Temsilcimiz bu sonuçla rövanş öncesi avantaj elde etti.

Karşılaşmanın rövanşı 27 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

Ayrıntılar geliyor...

DİNAMOKİEV-FENERBAHÇE MAÇI CANLI ANLATIM

DİNAMOKİEV 0-0 FENERBAHÇE

M.S.Maç sona erdi: Dinamo Kiev 0-0 Fenerbahçe

90'Fenerbahçe etkili geldi! Bruma'nın ortasında Lincoln kafayı vurdu ancak etkili bir vuruş gelmedi.

90'Serdar Dursun'un topuk pasında Arda Güler topla buluştu ancak genç futbolcunun tekrar Serdar'a göndermek istediği pas kalecide kaldı.

90'Denis Garmash, düdükten sonra topa vurduğu için sarı kart gördü.

90'Maçın sonuna en az 5 dakika ek süre ilave edildi.

89'Altay'ın uzun pasında Serdar Dursun topu indirdi ancak o bölgede hiçbir arkadaşı yok.

88'Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, kenardan oyuncularına sık sık uyarılarda bulunuyor.

87'Dinamo Kiev'de Viktor Tsygankov oyundan alındı. Giren isim Karavaev.

86'Hava topu mücadelesinde rakibini düşüren Serdar Dursun, sarı kart gördü.

85'Dinamo Kiev, hızlı çıktı. Ceza alanı içinde son anda Arao araya girdi.

84'Altay Bayındır, Tisserand'ın geri pasında topu istediği gibi kontrol edemedi, Fenerbahçe kalesi bir anlık tehlike yaşadı.

83'Fenerbahçe maçın son anlarında kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

82'Kiev'de Vladyslav Vanat ve Syrota oyunda. Çıkan isimler Popov ve Verbic.

81'İsmail'in uzun pasında top Arao'yu geçti ancak Dinamo Kievli oyuncudan önce Osayi-Samuel araya girdi.

80'Lincoln'un ortasında Szalai topa yükseldi ancak son anda Kiev savunması golü engelledi.

79'Fenerbahçe akın akın geliyor! Lincoln'un pasında Bruma sol çaprazdan müthiş bir plase çıkardı, kaleci Buschan kornere çeldi.

78'Fenerbahçe tüm hatları ile rakip yarı alana yerleşmiş durumda.

77'Ev sahibi ekipte Denis Garmash oyunda, çıkan isim Vitaly Buyalsky.

76'Fenerbahçe bu dakikalarda etkisini artırdı! Arda Güler'in pasında Lincoln sol çizgiden ortasını yaptı ancak kaleci yumrukla uzaklaştırdı.

75'Arda Güler'in sol taraftan kullandığı kornerde Attila Szalai kafayı vurdu ancak vuruş istediği gibi olmadı.

74'Fenerbahçe etkili geldi! Kaleye uzak bir mesafede topla buluşan Arda Güler şutunu çekti. Top üstten auta çıktı.

73'Artem Besein, Marcel Tisserand'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kartla cezalandırıldı.

72'Fenerbahçe'de Arda Güler ve Serdar Dursun oyunda. Çıkan isimler Diego Rossi ve Enner Valencia.

71'Kiev yine etkili geldi. Artem Besedin'in ceza alanı dışından plasesinde top direğin yanından auta çıktı.

70'Bruma sol çaprazda topla buluştu, plase denemesinde vuruş çok etkisiz kaldı.

69'Dinamo Kiev etkili geldi, sol kanattan yapılan ortada müsait durumdaki Besedin'e doğru giden topta Szalai müthiş bir hamleyle topu uzaklaştırdı.

68'Lincoln'un ceza alanı önünde Bruma'ya pası savunma tarafından karşılandı.

67'Yapma Rossi! İsmail kazandığı topta Valencia tek pasta Rossi'yi ceza alanına soktu, Rossi'nin vuruşu üstten auta gitti.

66'Szalai'nin pasında orta alanda müsait durumda topla buluşan Bruma savunma arkasına topu kaldırdı ancak top kimseye isabet etmedi.

65'Sol kanattan çizgiye inen Lincoln'un ortası savunmadan sekerek oyun alanına döndü.

64'Bu dakikalarda Dinamo Kievli oyuncular yaptıkları sert müdahaleler ile üst üste faul yapmaya başladı.

63'Fenerbahçe'de çıkan isimler Joshua King ve İrfan Can Kahveci. Giren isimler Lincoln ve Bruma.

62'Kiev etkili geldi. Mykola Shaparenko'nun ceza alanı dışından vuruşunda top yandan auta çıktı.

61'İsveçli hakem, topsuz alanda İrfan Can ile Verbic arasındaki mücadele sonrası oyunu durdurdu.

60'Sağ kanattan topu sürüklemek isteyen İrfan Can, Valencia'ya bir ara pas denedi ancak savunma izin vermedi.

59'Pozisyon sonrası rahat hareket etmekte zorlanan Rossi sağlık ekiplerinden destek aldı.

58'Diego Rossi'yi sert bir müdahale ile düşüren Serhiy Sydorchuk sarı kart gördü.

57'Fenerbahçeli futbolcular yine penaltı bekledi. Ceza alanı içinde topla buluşan Valencia yerde kaldı, karar devam.

56'Valencia'nın pasında Joshua King savunma arkasına hareketlenmek istedi, savunma topu taca gönderdi.

55'Kiev ekibi tehlikeli geldi. Szalai'nin hatası sonrası ceza alanı önünde topla buluşan Serhiy Sydorchuk'un vuruşu yandan auta çıktı.

54'Dinamo Kiev kendi yarı sahasında pas yapmak isterken Fenerbahçe baskısı sonrası Buschan topu uzun vurmak zorunda kaldı.

53'Dinamo Kiev savunmasının yaptığı pas hatasında Joshua King araya girmek istedi, King'in müdahalesi yetersiz kaldı.

52'Kiev ekibi tehlikeli geldi. Viktor Tsygankov'un ortasında Popov müsait durumda kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten auta gitti.

51'Mykola Shaparenko sol kanattan ilerlemek istedi, İsmail Yüksek rakibini düşürdü ve tehlikeyi olgunlaşmadan engelledi.

50'Ferdi sol kanatta topu taşıdı ancak pas verecek arkadaşını bulamayınca geri dönmek zorunda kaldı.

49'Viktor Tsygankov'un uzun pasında Vladyslav Dubinchak topu ayağından kaçırdı ve top taca çıktı.

48'Rossi topu mükemmel taşıdı, sol kanattan çizgiye indi ve şık bir çalımla rakibini geçti ancak sol çaprazdan çektiği şut taca gitti.

47'Marcel Tisserand'ın uzun topunda Valencia topu indirdi. King'den önce savunma araya girdi.

46'Fenerbahçe'de ikinci yarının başında oyuna giren isim Marcel Tisserand, çıkan isim Serdar Aziz.

46'Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı. Haydi Fenerbahçe!

D.A.Karşılaşmada ilk yarı sona erdi: Dinamo Kiev 0-0 Fenerbahçe

45'Dinamo Kiev kalabalık geldi sağ kanattan yapılan ortayı Ferdi karşıladı.

45'İlk yarının sonuna en az 2 dakika ilave edildi.

45'Kornerde ceza alanı dışına açılan topa Serhiy Sydorchuk gelişine vurdu. Top üstten auta çıktı.

44'Artem Besedin sağ kanattan çizgiye inip ortasını yapmak istedi. Szalai araya girerek topu kornere attı.

43'Polonya'da Fenerbahçe taraftarlarının tezahüratları yankılanıyor.

42'Vladyslav Dubinchak savunma arkasına hareketlenmek istedi ancak karar ofsayt.

41'Bu dakikalarda Dinamo Kiev savunmada hazırlık pasları yapıyor.

40'Kedziora'nın pasında Verbic topa hareketlenmek istedi. Szalai topu rakibine çarptırarak Fenerbahçe'ye kazandırdı.

39'Diego Rossi orta alanda kazandığı topu şık çalımlarla taşıdı ve yerde kaldı ancak hakemin kararı devam.

38'Temsilcimiz yine etkili geldi! Willian Arao'nun ara pasında Valencia ceza alanında topla buluştu ancak son anda Kiev savunması araya girdi.

37'Fenerbahçe bu dakikalarda rakip savunmayı önde basarak çıkarmamaya çalışıyor.

36'Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Rossi'nin yerden ortasında İrfan kale önünde şutunu çekti ancak top King'den sekip Buschan'da kaldı.

35'Paslaşarak kullanılan serbest vuruş sonrası Ferdi ortasını yaptı, Szalai kafa vuruşunu istediği gibi yapamadı.

34'Fenerbahçe baskı sonrası ön alanda topu kazandı. Diego Rossi'nin yerde kalmasının ardından hakem faul kararı verdi.

33'Fenerbahçe gole yaklaştı! Sol çaprazdan sert bir şut çıkaran Ferdi'nin şutunu yine kaleci kurtardı.

32'Attila Szalai'nin hatası sonrası Besedin savunmayı eksik yakalamak üzereydi ancak Szalai hatasını telafi edip topu kazandı.

31'Fenerbahçe'de.Joshua King kaleciyi engellediği için sarı kart gördü.

30'Fenerbahçe sol kanattan taç çizgisine yakın bir noktadan Rossi ile serbest vuruş kullandı. Topun kontrolü Buschan'da.

29'İrfan Can'ın baskısı sonrası kazanılan topta Rossi pasını Osayii'ye verdi. Osayi'nin ortası hiçbir oyuncuya temas etmeden taca çıktı.

28'Dinamo Kiev'in baskısını kırmak isteyen temsilcimiz Fenerbahçe, kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

27'Dinamo Kiev yine etkili geldi. Tek paslar sonucu sağ kanattan Kedziora'nın ortasında Verbic şutunu çekti. Top yandan auta çıktı.

26'Kiev ekibi bu dakikalarda Fenerbahçe'nin baskısını kırmaya başladı. Tek paslar sonucu ceza alanına giren Vladyslav Dubinchak topu yakalayamadı.

25'Dinamo Kiev çok etkili geldi. Vladyslav Dubinchak'ın ortasında müsait durumdaki Artem Biesiedin'in topa dokunamadı. Kaleci Altay topu kontrol etti.

24'Altay Bayındır'ın uzun degajında Valencia topa hareketlendi ancak kaleci Buschan topun sahibi.

23'Serbest vuruşta Tsygankov'un ortasını Fenerbahçe savunması karşıladı. Pozisyon sonrası Joshua King sakatlık geçiriyor.

22'Sağ kanattan ilerlemek isteyen Viktor Tsygankov, İsmail Yüksek'in müdahalesi ile yerde kaldı, karar faul.

21'Bu dakikalarda Polonya'da Fenerbahçeli taraftarların sesleri duyuluyor.

20'Pozisyon sonrası Fenerbahçeli futbolcular penaltı beklerken Enner Valencia'nın sakatlığı sebebiyle oyun bir süreliğine yerde kaldı.

19'Yine tehlikeli geldi Fenerbahçe! Ferdi'nin ortasında Valencia şutunu çekmek isterken savunma araya girdi.

18'Dinamo Kiev'de Benjamin Verbic ceza alanı önünde yerde kaldı. Hakem devam kararı verdi.

17'17. dakika itibarıyla Fenerbahçe yüzde 62 topa sahip olma istatistiği yakaladı.

16'Sol kanattan yapılan ortada Willian Arao, estetik bir vuruşla tehlikeyi uzaklaştırdı ve savunmasını rahatlattı.

15'Orta alanda ilerlemek isteyen Willian Arao, Shaparenko'nun müdahalesi ile yerde kaldı, karar faul.

14'Temsilcimiz akın akın geliyor! Ceza alanı önünde topla buluşan İsmail Yüksek'in yerden sert vuruşu yandan auta çıktı.

13'Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Ferdi'nin ortasında Valencia kafayı vurdu. Kaleci Buschan zorlukla topu kontrol etti.

12'Paslaşarak kullanılan korner sonrası kafalardan seken topta Joshua King ceza alanı içinde topla buluştu ancak karar ofsayt.

11'Diego Rossi'nin ön direğe kestiği topu kaleci yumrukladı. Havalanan top sonrası Fenerbahçe bir korner daha kazandı.

10'Fenerbahçe rakip yarı alanda hazırlık pasları yaparak ilerledi. Joshua King sol kanattan ilerlemek isterken savunma araya girdi. Karar korner.

9'Fenerbahçe tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Rossi ceza alanına koşu atarken sol çaprazda yerde kaldı.

8'Dinamo Kiev etkili geldi. Ceza alanı dışında topla buluşan Vladyslav Dubinchak'ın şutuna Serdar Aziz ayak koydu.

7'Dinamo Kiev savunması, Fenerbahçe'nin ön alandaki sert presi sonrası topu uzun vurmak zorunda kaldı.

6'Fenerbahçe tehlikeli geldi! Rossi'nin kullandığı serbest vuruşta Joshua King kafayı vurdu. Top üstten auta çıktı.

5'Sol kanattan topu sürüklemek isteyen Ferdi, Viktor Tsygankov'un müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

4'Fenerbahçe savunmada hazırlık pasları yapıyor.

3'Serdar Aziz, sol kanattaki Ferdi'yi uzun topla görmek istedi ancak top savunmada kaldı.

2'Fenerbahçe ilk saniyelerde etkili geldi! Tek paslarla sağ kanatta topla buluşan Osayi-Samuel'in ortası, Joshua King'in uzağında kaldı.

1' Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı başladı. Haydi Fenerbahçe, vurduğun GOL olsun!

Dinamokiev-Fenerbahçe ilk 11'ler:

Dınamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko, Verbic, Buyalskiy, Besedin.

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi, Willian Arao, İsmail, İrfan Can, Rossi, Valencia, King

Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı bu akşam oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak. İsveç Futbol Federasyonu'ndan Glenn Nyberg'in yöneteceği 90 dakika beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Dinamo Kiev-Fenerbahçe rövanş ne zaman?

Çift maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turda rövanş 27 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı beklemeye başladı

Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile eşleşen Fenerbahçe maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli ekibe yeni katılan Willian Arao, Tiago Çukur ve Joshua King'in de yer aldığı antrenman koşu çalışmaları ile başladı. Ardından gruplar halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları ile devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Fenerbahçe’de sakatlıkları devam eden Luiz Gustavo ile Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra gribal enfeksiyonu bulunan Ferdi Kadıoğlu idmanda yer almadı.

Fenerbahçe'nin 25 kişilik UEFA listesi

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda karşılaşacağı Dinamo Kiev maçı öncesinde UEFA'ya gönderdiği isim listesi belli oldu. Sarı-lacivertli ekibin listesinde; Kim Min Jae, Pelkas, Gustavo, Samatta, Lemos, Caulker, Meyer, Nazım Sangare, Çağtay Kurukalıp ve Tiago Çukur yer almazken yeni transferlerden Arao, Lincoln, Joshua King, Emre Mor ve Bruma dahil edildi.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik kadro şu isimlerden oluşuyor: "Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Tisserand, Novak, Szalai, Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Rossi, Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Bruma, Arda Güler, Zajc, Crespo, Burak Kapacak, İsmail Yüksek, Emre Mor, Berisha, Serdar Dursun, Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya."

Jorge Jesus, sezonun ilk resmi sınavını verecek

Fenerbahçe'ye, özlediği Süper Lig şampiyonluğu ve Devler Ligi'nde gruplara kalma hedefini gerçekleştirmek için gelen teknik direktör Jorge Jesus, sezonun ilk resmi sınavını bu akşam verecek. Jesus, Sarı-Lacivertliler'le birlikte Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme ilk maçında, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Polonya'da karşılaşacak. Kiev temsilcisi karşısında tüm hazırlıklarını yapan Jesus, "İyi başlamak ve iyi devam etmek çok önemli. Rakibimiz, Avrupa'da deneyimli bir isim. Her ne kadar zor bir dönem geçirseler de en az bizim kadar kazanmak isteyecekler. Artık hedefe kilitlenme zamanı. İyi bir oyun ve skorla hedefimiz, 27 Temmuz'da evimizdeki rövanşa avantajlı gitmek olacak" yorumunu yaptı.

Pelkas'ın yerine Tisserand

Portekizli hoca, ilk maçtan 24 saat önce herhangi bir sakatlık durumunda maksimum 2 oyuncu değiştirme hakkını 1 isimden yana kullandı. Listede yer alan ama hafif sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş ile Mergim Berisha, Polonya'daki mücadelenin kadrosuna alınmadı. UEFA'ya bildirilen son listede Jesus, stoperde Szalai ve Serdar Aziz'in kalması sebebiyle, Dimitris Pelkas’ın yerine Marcel Tisserand’ı kadroya yazdırdı. Ayrıca listede yer bulamayan Nazım Sangare, Luiz Gustavo, Mauricio Lemos, Max Meyer, Mbwana Samatta ve Steven Caulker da Polonya'ya götürülmedi.

Miejski Stadı ev sahipliği yapacak

Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Dinamo Kiev ile Fenerbahçe'nin ilk karşılaşmasına, Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı ev sahipliği yapacak. 18 bin kişilik stadı, ülkede LKS Lodz Kulübü kullanıyor. Ukrayna Milli Takımı'nın, geçtiğimiz haziran ayı içerisindeki Uluslar Ligi mücadelesine de ev sahipliği yapan Miejski'deki maç öncesi konuşan Ukrayna ekibinin kaptanı Oleksandr Syrota, Polonya’da yaşayan Ukraynalılar'ın tribünlerden kendilerine tam destek vereceklerini söyledi.

Avrupa Kupaları'ndaki 241. mücadele

Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşılaşmasıyla birlikte Avrupa Kupaları'ndaki 241. mücadelesine çıkacak. Geride kalan 240 maçta 87 galibiyet, 51 beraberlik, 102 mağlubiyet alan temsilcimiz, 301 gol atıp, 354 gol yedi. Şampiyonlar Ligi elemelerinde 33. maçını oynayacak Sarı Lacivertliler, 32 karşılaşmada 12 galibiyet ile 10'ar beraberlik ve yenilgi yaşarken; rakip fileleri 47 kez havalandırıp, kalesinde 37 gol gördü.

Jorge Jesus: Onları şaşırtabileceğimizi düşünüyorum

Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin başındaki ilk resmi maçına bugün Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk ayak mücadelesinde Dinamo Kiev karşısında çıkacak. Portekizli teknik adam karşılaşmadan önce katıldığı basın toplantısında konuştu. "Dünya Fenerbahçeliler gününü kutluyorum. Bu kulübün tarihi büyük" diyen 67 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe'de bir çok oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde oynamadığını, bunun Kiev için bir avantaj olabileceğini belirtti. Jesus, "Ne kadar istekli olduğumuzu gösterirsek onları şaşırtabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

'İki takım da aynı seviyede'

Çok tecrübeli bir takıma karşı oynayacaklarını belirten deneyimli teknik adam, "Geçen sene onlara karşı oynamıştık, (Ukrayna'daki maç 0-0 bitti, Benfica sahasında 2-0 kazandı). O maça ait her şeyi hâlâ saklıyoruz. Bizim için çok sürpriz bir şey olacağını sanmıyorum. Umarım yine kazanan ben olurum. Lucescu yabancı teknik direktörler arasında bir sembol. Gittiği her takımda kalitesini gösteriyor. Şampiyonlar Ligi'nde çok fazla tecrübesi var, benim gibi. İki takımı da aşağı yukarı aynı seviyede görüyorum. 4-5 haftadır takımla birlikte çalışıyoruz. Pozitif düşünceye sahip bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Rakibin ise 4-5 yıldır birlikte oynadığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Mircea Lucescu bu kez rakip

Rusya'nın işgali sonrası futbolun oynanamadığı Ukrayna'da Dinamo Kiev, Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını ilk mücadeleye ev sahipliği yapacak olan Polonya'da gerçekleştirdi. Galatasaray , Beşiktaş ve A Milli Takımlarımız'da da görev alan Ukrayna ekibinin hocası Mircea Lucescu dün basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ukraynalı bir çok insanın Polonya'da yaşaması nedeniyle maçı oynamak için Lodz kentini seçtiklerini belirten 76 yaşındaki teknik adam şunları söyledi:

'Jesus'u iyi tanıyorum'

"Jorge Jesus'u çok iyi tanıyorum, onun da beni bildiğini biliyorum. Fenerbahçe çok iyi takım. Önemli futbolcuları var. İyi transferler yaptılar, bizim de iyi bir takımımız var. Ukrayna'da olanları unutup sahaya odaklanmamız gerekiyor. Kiev ile kazanmaya odaklıyım. Türkiye'de uzun yıllar çalıştım. Oradaki insanlar beni seviyor, ben de onları çok seviyorum. Oraya gideceğim için heyecanlıyım."