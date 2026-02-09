Dilin Döger'den Sevgililer Günü paylaşımı! Aşk dilediler...
Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir’in Zerrin’i Dilin Döğer, Sevgililer Günü moduna erken girdi. Dizide Kaya ile Demir arasında kalan ve aşktan yana bir türlü yüzü gülmeyen başarılı oyuncu, gerçek hayatta adeta evrene mesaj yolladı.
Döğer’in resmi sosyal medya hesabından yaptığı kalpli paylaşımlar ve selfie’ler, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Yorumlarda oyuncunun güzelliğine övgüler yağarken, Uzak Şehir’dekinin aksine gerçek hayatta aşkı bulması için dileklerde bulunuldu.
ZERRİN’İN KALBİ KİME ATACAK?
Pazartesi akşamları ekran başındaki izleyicilerin gözdesi olan Uzak Şehir’de de bu akşam Sevgililer Günü rüzgârı esecek.
Sevgililer Günü için Nare’ye hazırladığı masada tek başına kalan Şahin kafalarda soru işaretleri yaratacak. Kaya ve Zerrin cephesinde ise sürpriz gelişmeler yaşanacak.