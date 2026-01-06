BIST 11.910
Dili boğazına kaçan futbolcuyu hakem kurtardı

Dili boğazına kaçan futbolcuyu hakem kurtardı

Tekirdağ'da köy turnuvasındaki futbol maçında dili boğazına kaçan futbolcu, ilk yardım bilgisi bulunan maçın hakeminin müdahalesiyle hayata tutundu.

Bir halı sahada oynanan maçta yere düşen Erdem Kara, dilinin boğazına kaçması sonucu baygınlık geçirdi.

Oyuncunun nefes alamadığını gören maçın hakemi Hakan Mutafçı, sağlık ekiplerini de çağırarak oyuncunun yanına gidip müdahalede bulundu.

Mutafçı, futbolcunun boğazına kaçan dilini eliyle çıkararak nefes almasını sağladı.

Halı sahaya çağrılan ambulansla hastaneye  kaldırılan futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

