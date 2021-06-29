Diletta Loetta bikiniisiyle yürek hoplattı! Can Yaman'ı Instagram'da neden paylaşmıyor?
Rol aldığı 'Sandokan' adlı dizi nedeniyle uzun süredir İtalya'da bulunan Can Yaman, geçtiğimiz hafta Diletta Leotta ile Türkiye'ye döndü. Leotta'yı ailesiyle tanıştıran Yaman, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisiyle Ege koylarına yelken açtı
Ünlü oyuncu Can Yaman (31),evlilik hazırlığı yaptığı spiker sevgilisi Diletta Leotta (29) ile Türkiye'ye geldi. Yaklaşık 6 aydır İtalya'da bulunan Yaman, rol aldığı dizinin çekimlerinin tamamlanmasının ardından soluğu İstanbul'da aldı. Yaman ve Leotta çifti rotalarını Ege koylarına çevirdi. Tekneleriyle denizin ve güneşin tadını çıkaran aşıklar o anları da takipçileriyle paylaştı.
Güzel spiker Diletta Loetta, Ege'de çıktıkları tekne turundan bu fotoğrafını Instagram'da takipçileriyle paylaşır paylaşmaz çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Diletta'nın Can Yaman ile hiç fotoğraf paylaşmaması ise sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.
İtalya'nın en ünlü spikerlerinden Loetta, İstanbul'da başlayan ve Ege koylarına kadar uzanan Türkiye turundan her an paylaşım yapıyor. Ancak bu paylaşımlarda ünlü oyuncu Can Yaman'ın olmaması dikkat çekiyor.
Ünlü oyuncu Can Yaman ile bir dönem birlikte olan Diletta Leotta’nın Ryan Friedkin ile samimi görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sosyal medyada da sıklıkla paylaşılan görüntü sonrasında iki isim de sessizliğini koruyor.