Dilenerek topladığı parayı duyunca şok olacaksınız!
İSTANBUL Taksim'de geçimini merdivende dilenerek topladığı paralarla sağlayan bir kadının, topladığı paraları sayarken ki görüntüsü kameralara yansıdı. Dilenci kısa sürede 360 TL para topladı.
Taksim'de merdivende oturarak dilencilik yapan bir kadın oturduğu yerden topladığı paraları saydı. Dilencinin pişkince para saydığını gören bir vatandaş o anları cep telefonunun kamerasından kaydetti
Beyoğlu Taksim Sıraselviler Caddesi üzerinde kadın bir dilenci, yerli ve yabancı turistlerin duygularını sömürerek para topladı.
Ekipler duygu tacirlerine yönelik operasyonlar gerçekleştirse de dilenciler, insan yoğunluğunun bulunduğu noktalarda duygu sömürmeye devam ediyor.
Birbirinden farklı taktiklerle gündeme gelen dilenciler, günlük kazançlarıyla dikkat çekiyor.