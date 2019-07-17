Dilencinin üzerinden 5500 Dolar 3800TL ve 31 bin Suriye Lirası çıktı

Burada yapılan üst aramasında 52 yaşındaki Suriye uyruklu A.E.Ş’nin üzerinden 5500 Dolar, 3800TL ve 31 bin Suriye Lirası çıktı. Üzerinden çıkan paralara Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığınca el konulurken, A.E.Ş’ye Kabahatler Kanununa göre 153 TL cezai işlem uygulandı.