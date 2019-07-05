Dilencilere yapılan uygulamada ekmek arasında para çıktı

Şimdi vatandaşlar bilinçlendi, artık vermiyorlar: "Parayı ekmeğin arasına neden para koyuyorsunuz?" sorusuna bir dilenci, "Acıkınca yemek için. Eskiden daha çok para kazanıyorduk. Şimdi vatandaşlar bilinçlendi, artık vermiyorlar" cevabını verdi.