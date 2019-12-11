Dilek Köse beğeni topladı Mucize Doktor'da Ferman'ın kardeşi Fatoş bakın gerçekte kim
FOX TV'de yayımlanan Mucize Doktor dizisinin Ferman'ı büyük sırrı Fatoş ortaya çıktı, bakın Dilek Köse gerçekte kim çıktı.
FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor'da Ferman sonunda sakladığı büyük sırrı Ali Vefa'ya anlattı. Ferman'ın serebral palsi hastası olan bir kız kardeşinin olduğunu öğrenen Ali, hayatında ilk defa Ferman'a dokunarak sarıldı.
Mucize Doktor izleyicilerinden "2 bölüm sonra heyecanı biter" diyenler yanıldı. Mucize Doktor'un son bölümü de seyirciyi derinden etkiledi.
Fatoş karakteriyle beğenileri toplayan Dilek Köse'nin ise kim olduğu herkes tarafından merak konusu oldu. Daha önce televizyon ekranlarında boy göstermeyen oyuncu, bu şekilde dizinin inandırıcılığını da arttırdı.
Mucize Doktor'a yeni bir oyuncu olarak dahil olan Ferman'ın kardeşi Dilek Köse, daha önce hiç kameralar karşısında yer almasa da sahnelerin tozunu yutmuş bir oyuncu.