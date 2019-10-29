Dilek İmamoğlu'nun bayram kıyafeti sosyal medyayı karıştırdı!
Sultanahmet Meydanı'ndaki Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun giydiği kıyafet, sosyal medyada çok konuşulanlar rasına girdi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının Sultanahmet Meydanı'ndaki şenliklerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte katıldı.
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Kıyafeti çok konuşuldu
Sultanahmet meydanındaki toplanan vatandaşlara coşkulu bir konuşma yapan Ekrem İmamoğlu ile birikte sahnede olan eşi Dilek İmamoğlu'nun kıyafeti konuşuldu.
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Sosyal medyanın gündemine oturdu
Sosyal medyanın gündemine oturan Dilek İmamoğlu'nun kıyafeti tartışmanın odağına yerleşti.
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Dilek İmamoğlu'nun kıyafetinde herhangi bir kusur olmamasına karşın eleştirilmesi yorumların yersiz olduğu intibaı oluşturdu.
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