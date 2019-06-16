Dilek İmamoğlu kimdir aslen nereli kaç yaşında Ekrem İmamoğlu eşi mesleği ne?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine sadece 1 hafta kaldı. İstanbullular 23 Haziran Pazar günü bir kez daha sandık başına gidecek. Peki Binali Yıldırım'ın rakibi olan Ekrem İmamoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte Türkiye'nin konuştuğu isim Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ve İmamoğlu ailesi hakkında merak edilenler...