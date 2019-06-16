Dilek İmamoğlu kimdir aslen nereli kaç yaşında Ekrem İmamoğlu eşi mesleği ne?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ekrem İmamoğlu Türkiye'nin gündeminde. Seçime 1 hafta kala Ekrem İmamoğlu ailesi, eşi Dilek İmamoğlu ve çocukları merak konusu oldu. İşte 49 yaşındaki Ekrem İmamoğlu hakkında merak edilenler, eşi çocukları Beren, Semih ve Mehmet İmamoğlu'nun bilinmeyenler...
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine sadece 1 hafta kaldı. İstanbullular 23 Haziran Pazar günü bir kez daha sandık başına gidecek. Peki Binali Yıldırım'ın rakibi olan Ekrem İmamoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte Türkiye'nin konuştuğu isim Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ve İmamoğlu ailesi hakkında merak edilenler...
Ekrem İmamoğlu aslen Trabzonlu ve 49 yaşında. Eşi Dilek İmamoğlu da aslen Trabzonlu ve 45 yaşında. Dilek İmamoğlu İstanbul Üniversitesi Turizm Bölümü mezunu. Ekrem İmamoğlu'nun Semih İmamoğlu, Mehmet Selim İmamoğlu, Beren İmamoğlu adında 3 çocuğu var.
Ekrem İmamoğlu 1 Ocak 1970 Trabzon, Akçaabat doğumlu. Trabzon Lisesi'nden sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olarak yine İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı.
1992'de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzü Spor Kulübü’nde yöneticilik yaptı