Dilberay filminin galasında ortaya çıktı Psikolojik rahatsızlığın ardından Arda Kural'ın son hali
Arda Kural'ın son hali sevenlerini şaşırttı. Büşra Pekin'in başrolünde yer aldığı Dilberay filminin galasına katılan Arda Kural, geçirdiği psikolojik rahatsızlıkların ardından ilk kez görüntülendi.
Uzun süredir sağlık problemleriyle uğraşan oyuncu Arda Kural, Dilberay filminin galasında kameralar karşısına çıktı. 2019 yılında kaybettiğimiz usta sanatçı Dilber Ay'ın sarsıcı hayatını anlatan Dilber Ay filminin önceki gece gerçekleştirilen galasında ortaya çıkan Arda Kural'ın son hali dikkat çekti. Bir dönem sağlık sorunları yaşayan, şimdi de Dilber Ay'ın filminde rol alan Arda Kural ise uzun süre sonra kameralara yakalandı.
2019 yılında kaybettiğimiz usta sanatçı Dilber Ay'ın sarsıcı hayatını anlatan yılın merakla beklenen, en özel filmlerinden Dilber Ay'ın İstanbul galası yapıldı. Yoğun ilginin olduğu gecede 9 salon tamamen dolduğu için ek salon açıldı.
2019 yılında kaybettiğimiz usta sanatçı Dilber Ay'ın sarsıcı hayatını anlatan yılın merakla beklenen, en özel filmlerinden Dilber Ay'ın İstanbul galası yapıldı. Yoğun ilginin olduğu gecede 9 salon tamamen dolduğu için ek salon açıldı.
2000'li yıllarda yıldızı parlayan ancak psikoz teşhisi konulmasının ardından zor günler geçiren Arda Kural da galaya katılan isimler arasındaydı.