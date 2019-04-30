Dilber Ay'ın cenazesine katılan tek sanatçı aileyi yalnız bırakmadı

OĞLU CEMOCAN: HERKESİN ANNESİ, ABLASIYDI

Dilber Ay'ın kendisi gibi şarkıcı olan oğlu Cemocan, annesinin ölüm haberini Avrupa turnesindeyken aldığını söyledi. Düzce'deki evlerine gelerek annesinin tabutu başında gözyaşı döken Cemocan, "Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun. Koca bir çınarı kaybettik. Barak türkülerinin anasını da kaybettik. Bizleri bugüne getirdi. Bizlerde çok emeği var. Bütün Türkiye dualarını esirgemesin. Koskocaman bir Dilber Ay annemizi kaybettik. Bir Dilber Ay daha geri gelmez, bir çınar bir daha geri gelmez. Ben Avrupa turnesindeydim. Annem anlatılmaz, annem kelimelere sığmaz. Herkesin annesi, ablasıydı. Dilber Ay annem bir daha gelmez" diye konuştu.