Dilber Ay'ın asıl ölüm nedeni ortaya çıktı! Herkes kalp krizi sanıyordu
Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirdiği söylenerek hayatını kaybettiği öğrenilen Dilber Ay, aslında bakın hangi sebepten hayatını kaybetmiş.
Kader mahkumlarının sesi olarak bilinen ünlü sanatçı Dilber Ay, 63 yaşında hayatını kaybetti. Akraba ziyareti sırasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden Dilber Ay'ın ölüm nedeni olarak kalp krizi denildi. Ancak Ay'ın eşi İbrahim Karakaş, katıldığı canlı yayınla eşinin gerçek ölüm sebebini açıkladı.
Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan İbrahim Karakaş, eşinin ölüm sebebinin kalp krizi olmadığını belirtti. Karakaş, yaşadığı acıyı canlı yayında anlatırken, gözyaşlarına boğuldu. Ayrıca Karakaş, eşinin kendi ayak tırnağını keserken iltihap kaptığını ve ölüm sebebinin de bu olduğunu belirtti.
Öte yandan hayatını kaybeden Sanatçı Dilber Ay, memleketi Düzce’de son yolculuğuna uğurlanmıştı. Mahmut Tuncer ile Latif Doğan cenazeye katılırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve sanatçı Cenk Eren çelenk göndermişti.
Dilber Ay kimdir?: Resmi adı Dilber Karakaş. 1 Ocak 1956, Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde doğdu. Kureyşan aşiretine mensup olan Dilber Ay, Kahramanmaraş ilinde ilkokul 3. sınıfa kadar okudu.