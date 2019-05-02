Dilber Ay'ın asıl ölüm nedeni ortaya çıktı! Herkes kalp krizi sanıyordu

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan İbrahim Karakaş, eşinin ölüm sebebinin kalp krizi olmadığını belirtti. Karakaş, yaşadığı acıyı canlı yayında anlatırken, gözyaşlarına boğuldu. Ayrıca Karakaş, eşinin kendi ayak tırnağını keserken iltihap kaptığını ve ölüm sebebinin de bu olduğunu belirtti.