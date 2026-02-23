Dilan Polat’tan bebek müjdesi! Tüp bebek tedavisi sonuç verdi
Dilan Polat, uzun süredir devam eden tüp bebek tedavisinin ardından üçüncü kez anne olacağını açıkladı. Hamilelik testini eşi Engin Polat ve çocuklarına sürpriz bir şekilde duyuran fenomenin o anları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Dilan Polat, tüp bebek tedavisinin ardından üçüncü kez anne olacağını duyurdu. Hamilelik testini eşi Engin Polat ve çocuklarına sürprizle açıkladığı o anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat uzun zamandır tekrardan anne olmak istiyordu. Ünlü isim, 3. çocuğuna hamile olduğunu açıkladı.
Sosyal medyanın en ünlü feomenlerinden Dilan Polat'ın 9.5 ay süren cezaevi serüveni 2024'ün 19 Ağustos'unda, eşi Engin Polat'ınki ise 4 Eylül'de 10 ayın sonunda bitmişti.
2 ÇOCUKLARI VAR
Cezaevine girmeden önce 3. çocuğu istediğini söyleyen ve hamile kalmak için tedavilere başlayan Dilan Polat'ın bir hayali daha gerçek oldu.