|
Dilan Polat’tan bebek müjdesi! Tüp bebek tedavisi sonuç verdi

Dilan Polat, uzun süredir devam eden tüp bebek tedavisinin ardından üçüncü kez anne olacağını açıkladı. Hamilelik testini eşi Engin Polat ve çocuklarına sürpriz bir şekilde duyuran fenomenin o anları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Dilan Polat’tan bebek müjdesi! Tüp bebek tedavisi sonuç verdi - Resim: 1

Hamilelik testini eşi Engin Polat ve çocuklarına sürprizle açıkladığı o anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Dilan Polat’tan bebek müjdesi! Tüp bebek tedavisi sonuç verdi - Resim: 2

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat uzun zamandır tekrardan anne olmak istiyordu. Ünlü isim, 3. çocuğuna hamile olduğunu açıkladı.

Dilan Polat’tan bebek müjdesi! Tüp bebek tedavisi sonuç verdi - Resim: 3

Sosyal medyanın en ünlü feomenlerinden Dilan Polat'ın 9.5 ay süren cezaevi serüveni 2024'ün 19 Ağustos'unda, eşi Engin Polat'ınki ise 4 Eylül'de 10 ayın sonunda bitmişti.

Dilan Polat’tan bebek müjdesi! Tüp bebek tedavisi sonuç verdi - Resim: 4

2 ÇOCUKLARI VAR

Cezaevine girmeden önce 3. çocuğu istediğini söyleyen ve hamile kalmak için tedavilere başlayan Dilan Polat'ın bir hayali daha gerçek oldu.

