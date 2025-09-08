BIST 10.524
Dilan Polat'la Engin Polat'ın kavga görüntüleri ortaya çıktı! Sandalyeler havada...

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde kocası Engin Polat ile kavga etmiş ve evden kovulmuştu. Kız kardeşi Sıla Doğu'nun evinde kalan ünlü fenomenin, kocası Engin Polat'la kavga görüntüleri ortaya çıktı. Sandalyelerin havada uçuştuğu anlar, sosyal medyayı kasıp kavurdu. İşte o görüntüler...

Dilan Polat'la Engin Polat'ın kavga görüntüleri ortaya çıktı! Sandalyeler havada... - Resim: 1

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, her paylaşımıyla gündeme gelmeyi başarıyor. Geçtiğimiz günlerde kocası Engin Polat'la kavga etmiş ve kocasının 'defol' demesi üzerine evi terk etmişti. Bir gün önce evine geri dönen Dilan Polat'ın kocasıyla kavga görüntüleri sosyal medyaya düştü. İşte o ağızları açık bırakan anlar...

Dilan Polat'la Engin Polat'ın kavga görüntüleri ortaya çıktı! Sandalyeler havada... - Resim: 2

Birkaç gün önce evdeki çalışanı Dilda sebebiyle biricik kocası Engin Polat'la birbirine giren Dilan Polat, çığrından çıkmıştı. Engin Polat'ın kendisi de dahil olmak üzere herkesi evden kovduğunu söyleyerek gece gece evi terk eden Dilan Polat, Engin'iyle barıştı. 

Dilan Polat'la Engin Polat'ın kavga görüntüleri ortaya çıktı! Sandalyeler havada... - Resim: 3

Kavga görüntüleri de geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından paylaştı... Yumrukların masaya vurulduğu, parmakların havada sallandığı o anlar izleyenleri hayrete düşürdü.

Dilan Polat'la Engin Polat'ın kavga görüntüleri ortaya çıktı! Sandalyeler havada... - Resim: 4

Cezaevinden tahliye olduktan sonra sosyal medya fenomenliğine devam etmeyeceğini ve dönmeyeceğini söyleyen Dilan Polat'ın "molası" kısa sürmüştü.

